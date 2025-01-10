قندوسي يقود سيراميكا كليوباترا لوصافة مؤقتة للدوري بالفوز أمام طلائع الجيش

كتب - محمد عبد السلام:

فاز فريق سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف على نظيره طلائع الجيش خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وسجل هدف اللقاء لاعب سيراميكا كليوباترا أحمد القندوسي بالدقيقة 66.

وبهذا الفوز رفع فريق سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة 15 ليحتل المركز الثاني مؤقتًا بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة رقم 8 ليقف عند المركز الثالث عشر.

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