يحتفل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد "زيزو" اليوم 10 يناير بعيد ميلاده الـ 29.

زيزو لم يظهر للنور في مصر رغم بدايته في وادي دجلة؛ إذ احترف في عام 2013/2014 لصفوف فريق الشباب بنادي ليرس البلجيكي قبل أن يعود في موسم 18/19 لمصر وينضم للزمالك.

وعلى مدار قرابة 6 سنوات من اللعب في مصر نجح زيزو في تثبيت قدمه بفريق الزمالك كأحد نجومه ونجوم الكرة المصرية في الفترة الحالية بجانب انضمامه للمنتخب.

ويستعرض مصراوي بمناسبة عيد ميلاد زيزو جوانب من حياته الكروية والشخصية وحقيقة انتماؤه الكروي.

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