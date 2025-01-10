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الزمالك يُعلن طبيعة إصابة أحمد فتوح قبل مباراة بلاك بولز بالكونفدرالية

07:26 م الجمعة 10 يناير 2025
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك
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    أحمد فتوح
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كتب ـ رامي بشاي:

كشب رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، محمد أسامة، عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها الظهير الأيسر لفريقه أحمد فتوح بعد إصابته خلال مباراة أبوقير للأسمدة.

وأشار أسامة، عبر تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن نتائج الفحوصات أثبتت إصابة فتوح بشد في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى أن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان فريق الزمالك قد فاز بثنائية نظيفة على نظيره أبوقير للأسمدة ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

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