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التعادل يحسم مباراة بتروجت وإنبي

06:42 م الجمعة 10 يناير 2025

لاعب بتروجت

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل فريق بتروجت سلبيًا مع ضيفه إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

ورفع التعادل رصيد فريق بتروجت إلى النقطة 10 في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن فاركو السابع وزد السادس.

ورفع التعادل كذلك رصيد فريق إنبي إلى النقطة 7 في المركز 13.

وهو التعادل الثاني على التوالي لبتروجت في الدوري بعدما فاز على الجونة بهدف نظيف.

ويعد التعادل هو الثالث على التوالي لإنبي وللمصادفة بنتيجة 0-0 بعدما خسر أمام الجونة بهدف نظيف.

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