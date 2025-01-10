"هدفنا التأهل".. ماذا قال محمد الشناوي قبل مباراة استاد أبيدجان؟

كتبت-هند عواد:

أكد محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادهم لمباراة استاد أبيدجان، المقرر لها في السادسة مساء غدا السبت، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد الشناوي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نستعد جيدا للمباراة، وقد تعودنا في الأهلي على احترام كل المنافسين والفرق التي نلتقي بها في مختلف البطولات، والجهاز الفني يجهز جيدا للمباراة مع اللاعبين، ونعمل على تقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء".

وأضاف: "نغلق صفحة أي مباراة، وننتقل بتركيزنا إلى المباراة القادمة فقط، ومواجهة استاد أبيدجان مهمة في مشوارنا بالبطولة.. هدفنا التأهل في الصدارة ولدينا مباراتين، لكن تركيزنا الأساسي على مواجهة الغد".

وأتم تصريحاته: "الدوري الإيفواري يشهد منافسات قوية والملاعب جيدة، واستضافت بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ فترة قريبة، والمنتخب الإيفواري واحد من أقوى منتخبات القارة، ولديه محترفين في أفضل دوريات العالم".

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