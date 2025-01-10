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"كان جايب 15 جول فاكرها؟".. موقف طريف يجمع بين دونجا ولاعب أبو قير للأسمدة

كتبت-هند عواد:

أثارت سيارة محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها مساء أمس، في محيط ملعب ستاد القاهرة الدولي، عقب مباراة الفريق ضد أبو قير للأسمدة.

وفاز الزمالك على أبو قير للأسمدة، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

وغادر شيكابالا مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة، بسيارته من طراز " BMW i8"، والتي وصلت مصر لأول مرة عام 2019.

ووفقا لموقع "contactcars"، يصل متوسط سعر سيارة " BMW i8" 2019، إلى 5 مليون و250 ألف جنيه، فيما وصل متوسط سعر موديل 2020، إلى 5 مليون و750 ألف جنيه.

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