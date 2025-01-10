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"سعرها يقارب الـ6 مليون جنيه".. شيكابالا يثير الجدل بسيارته بعد مباراة الزمالك وأبو قير

03:07 م الجمعة 10 يناير 2025
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    شيكابالا يثير الجدل بسيارته بعد مباراة الزمالك وأبو قير (2)
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    شيكابالا يثير الجدل بسيارته بعد مباراة الزمالك وأبو قير (4)
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    شيكابالا يثير الجدل بسيارته بعد مباراة الزمالك وأبو قير (3)
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    شيكابالا داخل سيارته من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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كتبت-هند عواد:

أثارت سيارة محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها مساء أمس، في محيط ملعب ستاد القاهرة الدولي، عقب مباراة الفريق ضد أبو قير للأسمدة.

وفاز الزمالك على أبو قير للأسمدة، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

وغادر شيكابالا مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة، بسيارته من طراز " BMW i8"، والتي وصلت مصر لأول مرة عام 2019.

ووفقا لموقع "contactcars"، يصل متوسط سعر سيارة " BMW i8" 2019، إلى 5 مليون و250 ألف جنيه، فيما وصل متوسط سعر موديل 2020، إلى 5 مليون و750 ألف جنيه.

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محمود شيكابالا سيارة شيكابالا سعر سيارة شيكابالا الزمالك وأبو قير للأسمدة
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