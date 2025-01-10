مدرب الزمالك السابق يعرقل انتقال كهربا إلى الاتحاد الليبي

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كتبت-هند عواد:

شهد الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة تعرقل انتقال محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الاتحاد الليبي.

وكشف مصدر لمصراوي، في وقت سابق، وجود مفاوضات من الاتحاد الليبي لضم محمود كهربا، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مقابل حصوله على راتب قدره 350 ألف دولار.

وأعلن نصر عزام محامي مؤمن سليمان مدرب الاتحاد الليبي والزمالك السابق، وقف قيد الاتحاد، بسبب مستحقات متأخرة للمدير الفني، الذي تولى تدريب الفريق خلال الفترة من 2023 حتى 2024.

وقال نصر عزام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "تقدمنا بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل مستحقات مؤمن سليمان المتأخرة لدى نادي الاتحاد الليبي، وبناء عليها صدر قرار بوقف قيد نادي الاتحاد".

وأضاف: "هذا الإجراء كان لحفظ حقوق مؤمن سليمان، وهو يرتبط بعلاقة طيبة مع مسؤولي نادي الاتحاد ولا يمانع تسوية المشكلة بشكل ودي لكن يجب أيضا القيام بهذه الإجراءات القانونية، ويعتبر إيقاف قيد النادي مشروط، أي يمكن رفعه في حال سداد المبلغ المستحق".

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