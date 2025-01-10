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"كان جايب 15 جول فاكرها؟".. موقف طريف يجمع بين دونجا ولاعب أبو قير للأسمدة (فيديو)

01:02 م الجمعة 10 يناير 2025
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  • عرض 7 صورة
    دونجا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
  • عرض 7 صورة
    دونجا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة1
  • عرض 7 صورة
    دونجا ر4
  • عرض 7 صورة
    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك بولز
  • عرض 7 صورة
    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك بولز
  • عرض 7 صورة
    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك بولز
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كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة، في كأس مصر، موقف طريف جمع بين نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض وأحد لاعبي أبو قير، الذي سبق لهما اللعب سويا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لنبيل دونجا مع لاعب أبو قير للأسمدة، في ممر غرفة تغيير الملابس بعد المباراة.

وقال دونجا للاعب أبو قير: "سنة الصعود كان عامل يجي 18 جول، وجايب 15 جول، فاكرها؟".

وفاز الزمالك على أبو قير للأسمدة، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

https://www.facebook.com/reel/ 1157909545754803

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دونجا أبو قير للأسمدة الزمالك دونجا ولاعب أبو قير للأسمدة
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