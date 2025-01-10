ما سبب استقلال عدد من لاعبي الزمالك "ميكروباص"؟.. مصدر يُجيب

كتب - مراسل مصراوي:

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من لاعبي الزمالك يستقلون "ميكروباص" أبيض اللون بدلا من الأتوبيس، مما دفع البعض للاعتقاد أن هناك أزمة مالية في الزمالك.

وقال مصدر لموقع "مصراوي" أن الميكروباص متواجد في جميع مباريات الزمالك بجانب الأوتوبيس الكبير.

وأوضح المصدر أن الأتوبيس يتجه إلى مقر نادي الزمالك ويستقله اللاعبون من أجل أخذ سياراتهم الموجودة هناك.

وواصل المصدر أن الميكروباص يعود إلى فندق الإقامة بسبب ترك عدد من اللاعبين سياراتهم هناك.

واختتم المصدر أن فكرة تواجد الميكروباص مع الأتوبيس موجودة منذ أكثر من موسم.

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