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"لو في الزمالك كانت الدنيا هتقوم".. عصام الحضري ينتقد احتفال إمام عاشور

11:23 ص الجمعة 10 يناير 2025
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    احتفال إمام عاشور بالبالون
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    احتفال إمام عاشور بالبالون
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور وأفشة
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كتبت-هند عواد:

انتقد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، احتفال إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر الحالي.

وقال عصام الحضري في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "أنا ضد احتفال إمام عاشور بالبالون الأبيض، لأنني ضد أي احتفال يسيء لأي ناد، حتى إذا كنت ستحتفل بـ"بالونة حمراء".

وأضاف: "كان من الممكن أن تحتفل بأي طريقة أخرى، الغناء أو السجود أو الرقص، لكن هذا ليس متاح لدينا في مصر، لأن دي حاجة عاملة زي عادات وتقاليد البيت".

وأتم تصريحاته: "إذا كان إمام عاشور يلعب في نادي الزمالك واحتفل بـ"بالونة حمراء"، كانت الدنيا "هتقوم ساعتها"، وهل وقتها سيقول الاحتفال لابنتي؟، لا احتفل في البيت براحتك".

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