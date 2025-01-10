الثامنة مع الزمالك.. أحمد زيزو يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 358 يوما

كتبت-هند عواد:

علق تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، على أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تحت قيادة السويسري كريستيان جروس.

وقال تامر عبد الحميد، في تصريحات عبر قناة المحور: "أبو قير للأسمدة فريق كبير وقدم مباراة ممتازة والزمالك لم يصل للمستوى المطلوب حتى الآن، وجروس لم يقدم أوراق اعتمادة مع الزمالك حتى الآن، وهذه وجهة نظري".

وأضاف: "الزمالك يحتاج العديد من الصفقات، على رأسها مهاجم وأداء ميشالاك عليه علامات استفهام كبيرة، والمدرب لم يقدم أي شيء مع الفريق حتى الآن، ويجب إعادة الفريق لمكانته الطبيعية، وبالنسبة لاحتفال إمام عاشور، لو لاعب آخر غيره لما حدثت مشكلة".

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