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لاعب الزمالك السابق: "جروس لم يقدم أي شيء مع الفريق"

11:01 ص الجمعة 10 يناير 2025
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    جروس من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    جروس المدير الفني للزمالك
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    كريستيان جروس
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    جروس مدرب الزمالك
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    جروس مدرب الزمالك
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    إنذار لعمر جابر من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    لحظة نزول شيكابالا بدلا من زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    مصطفى شلبي من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    لحظة إهدار زيزو لركة الجزاء من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    شيكابالا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    دونجا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة1
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    دونجا ومحمد شحاتة من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    دونجا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة_1
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    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة1
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كتبت-هند عواد:

علق تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، على أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تحت قيادة السويسري كريستيان جروس.

وقال تامر عبد الحميد، في تصريحات عبر قناة المحور: "أبو قير للأسمدة فريق كبير وقدم مباراة ممتازة والزمالك لم يصل للمستوى المطلوب حتى الآن، وجروس لم يقدم أوراق اعتمادة مع الزمالك حتى الآن، وهذه وجهة نظري".

وأضاف: "الزمالك يحتاج العديد من الصفقات، على رأسها مهاجم وأداء ميشالاك عليه علامات استفهام كبيرة، والمدرب لم يقدم أي شيء مع الفريق حتى الآن، ويجب إعادة الفريق لمكانته الطبيعية، وبالنسبة لاحتفال إمام عاشور، لو لاعب آخر غيره لما حدثت مشكلة".

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تامر عبد الحميد كريستيان جروس الزمالك أداء الزمالك
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