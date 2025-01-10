كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، تفاصيل إيقاف قيد النادي الإسماعيلي، مرة أخرى بعد أيام قليلة من حل الأزمة.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامجه "ستاد المحور": "تم إيقاف قيد الإسماعيلي من جديد، وهذا بسبب مستحقات ثنائي الفريق السابقين جان موريل وكارميلو ألجاراناز، كذلك بسبب شكوى نادي النجوم".

وأضاف: "الإسماعيلي مطالب بسداد 900 ألف دولار (45 مليون جنيه)، للإيفواري جان موريل، والاتفاق كان دفع 300 ألف دولار مقدم، ولكن النادي دفع 200 ألف دولار فقط ويتبقى 100 ألف دولار، والقسط الثاني في ديسمبر الماضي كان 300 ألف دولار ولكن لم يتم تسديده، بالتالي اللاعب له حاليا 400 ألف دولار إضافة إلى 300 ألف دولار قسط أخير، إجمالي المبلغ المستحق 700 ألف دولار من أصل 900 ألف دولار".

وأتم الغندور تصريحاته: "واللاعب الآخر البوليفي كارميلو ألجاراناز له 550 ألف، النادي دفع 150 دولار فقط، وله قسطين في نوفمبر وديسمبر لم يتم سدادها وكل قسط منهم بـ 100 ألف دولار، لذلك إيقاف القيد مجددًا كان أمر متوقع، بالإضافة إلى شكوى نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة".

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