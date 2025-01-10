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ظهر نجم النادي الأهلي طاهر محمد طاهر، خلال اليومين الماضيين، ضيفًا على قناة النادي "الأهلي"، من خلال برنامج "حارس الأهلي"، الذي يقدمه حارس مرمى الفريق السابق أحمد شوبير.

وكشف طاهر محمد طاهر، خلال حواره عبر قناة الأهلي، عن الكثير من التفاصيل والكواليس الذي حدثت معه خلال وجوده داخل الفريق، أبرزها سر بكائه خلال مباراة بلدية المحلة الموسم الماضي، بالإضافة إلى التعليق على ما حقيقة ما يثار حول حب وكره كولر لبعض اللاعبين.

ونستعرض لكم أبرز تصريحات نجم المارد الأحمر، خلال حواره عبر قناة "الأهلي".

طاهر محمد يتحدث عن حقيقة حب وكره كولر لبعض اللاعبين

أكد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم وجود مجاملات من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لأي لاعب بالفريق على حساب الأخر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

طاهر محمد طاهر يشيد بمستوى إمام عاشور مع النادي الأهلي

أشاد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بزميله بالفريق إمام عاشور، مشيرًا إلى أنه يمثل إضافة للأهلي منذ انضمامه. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

طاهر محمد يتحدث عن الفارق بين الثلاثي عبد الحفيظ وبيبو ورمضان في إدارة الكرة بالأهلي

تحدث طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفرق بين الثلاثي سيد عبد الحفيظ، خالد بيبو ومحمد رمضان، في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

طاهر محمد طاهر يكشف سر بكائه في مباراة بلدية المحلة الموسم الماضي

كشف طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب بكائه في مباراة بلدية المحلة، خلال الموسم الماضي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)