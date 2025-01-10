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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري غدًا السبت، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى أبيدجان أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة ستاد أبيدجان ، في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان

وتقام مباراة الأهلي أمام فريق ستاد أبيدجان الإيفواري غدًا، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي والأندية الإيفوارية

وستكون هذه هى المواجهة رقم 22، التي تجمع بين النادي الأهلي وأندية كوت ديفوار، حيث سبق أن التقى المارد الأحمر أمام الأندية الإيفوارية في 21 مباراة سابقة.

وخلال 21 مباراة سابقة جمعت بين الأهلي والأندية الإيفوارية، تمكن المارد الأحمر، من تحقيق الفوز على حساب الأندية الإيفوارية في 11 مباراة، تلقى الهزيمة في 6 مباريات وحسم التعادل 4 لقاءات.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب ستاد أبيدجان الإيفواري في مباراة الذهاب، التي أقيمت في القاهرة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

ونجح لاعبو النادي الأهلي، في تسجيل 28 هدفًا في مرمى الأندية الإيفوارية، فيما تلقت شباكهم 20 هدفًا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلاً من: "ستاد أبيدجان الإيفواري، شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي".

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، فيما يأتي فريق ستاد أبيدجان في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- أورلاندو.. 8 نقاط.

2- الأهلي.. 7 نقاط.

3- شباب بلوزداد.. 6 نقاط.

4- ستاد أبيدجان. نقطة وحيدة.