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"مشوار حافل بالبطولات".. انتهاء مسيرة بيرسي تاو مع الأهلي بإنجاز تاريخي

06:30 ص الجمعة 10 يناير 2025
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    الأهلي صنداونز بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو - تصوير-: أسامة عبدالنبي
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو هوجو بروس
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    بيرس تاو
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    بيرسي تاو عانى من كدمة شديدة في العضلة الأمامية لكنه أصبح جاهزًا لمباراة سان جورج
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    احتفال وسام أبو علي بهدفه مع بيرسي تاو
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    بيرسي تاو يحتفل مع الجماهير
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    بيرسي تاو من مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا
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    بيرسي تاو من مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا_1
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي
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    بيرسي تاو يسجل في الترجي
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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كتب- محمد خيري:

أصبح الجنوب أفريقي، بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، قاب قوسين أو أدنى، من مغادرة القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بيرسي تاو خرج من قائمة فريقه في المباراة الماضية أمام سموحة، نظرا لاتمامه الاتفاق مع أحد الفرق القطرية، وأقربهم قطر القطري.

بيرسي تاو، انضم للنادي الأهلي منذ 3 مواسم وتحديدا في أغسطس 2021، قادما من نادي برايتون الإنجليزي.

أرقام تاريخية لبيرسي تاو مع الأهلي

نجح بيرسي تاو في كتابة إنجازات تاريخية له رفقة النادي الأهلي، خلال مشواره مع الأحمر، حيث شارك في 109 مباريات بمختلف البطولات.

نجح بيرسي تاو، في تسجيل 27 هدفًا، بمختلف البطولات، خلال مشواره مع الأهلي، وصنع 13 تمريرة حاسمة.

حقق الجنوب أفريقي بيرسي تاو 9 بطولات مع الأهلي، حيث فاز بالدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال أفريقيا، والسوبر المصري 3 مرات، والسوبر الأفريقي، كما حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وأصبح بيرسي تاو، أكثر لاعب جنوب أفريقي يحقق هذا العدد من البطولات في التاريخ داخل مصر.

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