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كتب- محمد خيري:

واصل أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، في التألق مع الفريق الأبيض، وساهم في تأهل الفريق إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ونجح الزمالك في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على أبوقير للأسمدة، أمس الخميس، بهدفين دون رد، أحرزهما أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك مع انتهاء الموسم الحالي، ويسعى الأبيض في الفترة الحالية، لتجديد عقده واستمراره مع الأبيض خاصة وأنه من أهم العناصر الموجودة.

زيزو يتوهج وينتظر مصيره مع الزمالك

ورغم اقتراب انتهاء عقده، ولكن مازال يقدم أحمد سيد زيزو، مستوى مميز مع الزمالك، ويساهم في الأهداف الهامة، التي تساعد الفريق على المنافسة على البطولة.

وبعد إحرازه الهدف في مرمى أبو قير للأسمدة، وصل زيزو للهدف الرابع في الموسم الحالي 2024-25، بعدما سجل 3 أهداف من قبل (هدفين في الكونفدرالية وهدف في الدوري المصري).

زيزو لعب 16 مباراة في الموسم الحالي بواقع 1396 دقيقة، سجل خلالهم 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

أرقام زيزو مع الزمالك في بطولة كأس مصر

وعلى صعيد بطولة كأس مصر وصل زيزو للهدف رقم 8 مع الزمالك، بعدما سجل 7 أهداف في 15 مباراة سابقة، كما قدم 6 تمريرات حاسمة.

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