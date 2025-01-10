الثامنة مع الزمالك.. أحمد زيزو يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 358 يوما

أرقام زيزو مع الزمالك 2024.. الـ8 في الكأس والـ4 بالموسم (صور)

كتبت-هند عواد:

أهدر أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ركلة الجزاء التاسعة في مسيرته والثامنة مع الزمالك، خلال مباراة الأبيض مع أبو قير للأسمدة، في دور الـ32 من كأس مصر.

وكانت آخر ركلة جزاء أهدرها زيزو مع الزمالك، قبل 11 شهرا (51 أسبوعا 358 يوما)، وبالتحديد يوم 17 يناير 2024، في مباراة المصري البورسعيدي في الدوري المصري، والتي انتهت بهزيمة الأبيض بنتيجة 2-1.

وجاءت ضربات الجزاء التي أهدرها زيزو طوال مسيرته، كالآتي:

الزمالك – المصري، 17 يناير 2024، هزيمة الزمالك 2-1، حارس المرمى محمود جاد

الزمالك – سموحة، 21 أكتوبر 2023، فوز الزمالك 5-1، حارس المرمى الهاني سليمان

الداخلية – الزمالك، 22 مارس 2023، التعادل 1-1، حارس المرمى عماد السيد

سموحة – الزمالك، 13 فبراير 2023، فوز الزمالك 3-1، حارس المرمى الهاني سليمان

الزمالك – حرس الحدود، 20 ديسمبر 2022، فوز الزمالك 4-0، حارس المرمى محمد فوزي

طلائع الجيش – الزمالك، 7 ديسمبر 2022، فوز الزمالك 4-0، حارس المرمى عماد السيد

مصر للمقاصة – الزمالك، 9 أبريل 2022، فوز الزمالك 1-0، حارس المرمى محمد مجدي

وادي دجلة – سيركل بروج، 26 أبريل 2015، فوز وادي دجلة 3-1، حارس المرمى فان دام

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