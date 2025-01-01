الخسارة الأولى لشوقي غريب.. غزل المحلة يخسر من البنك الأهلي

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كتب- محمد عبدالهادي:

سقط فريق غزل المحلة في فخ الهزيمة أمام نظيره البنك الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وانتهى لقاء البنك الأهلي وغزل المحلة بنتيجة 1-0 للبنك، ليتلقى شوقي غريب المدير الفني للغزل هزيمته الأولى منذ توليه القيادة الفنية للفريق.

وخاض شوقي غريب مع غزل المحلة 3 مباريات بعدما تولى القيادة خلفًا لأحمد عيد عبدالملك، فاز في لقاء أمام سموحة بنتيجة 4-2، وتعادل مع الاتحاد السكندري سلبيًا، قبل أن يتجرع هزيمته الأولى الليلة من البنك.

ترتيب البنك الأهلي وغزل المحلة بعد مباراة اليوم

بهذه النتيجة تواجد فريق غزل المحلة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات فاز في 2 وتعادل في 2 وخسر 3 مواجهات.

على الجانب الأخر، ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة الثامنة برصيد 8 نقاط، جمعهما من 7 مباريات، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في اثنين وخسر 3 مباريات، محتلا المركز الحادي عشر.