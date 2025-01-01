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الإسماعيلي يحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت رغم التعادل.. مصدر يكشف السبب

10:27 م الأربعاء 01 يناير 2025

الاسماعيلي

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كتب - أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر مسؤول من الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات "لمصراوي" أن نادي الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت كاملة.

وأوضح المصدر أن السبب هو إشراك فريق مودرن سبورت لـ6 محترفين في المباراة.

وأكد المصدر أن لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم تنص على السماح للأندية مشاركة 5 لاعبين فقط في المباراة الواحدة.

يُذكر أن مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت انتهت بالتعادل السلبي 0-0، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

أجانب فريق مودرن المشاركين في مباراة الإسماعيلي

جوناثان نجويم (أساسي)

إينوك ساكالا (أساسي)

فيجيري وكينابي (أساسي)

محمد أميسي (بديل)

أرنولد إيبا (بديل)

إبراهيم محفوظ أجاسا (بديل)

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