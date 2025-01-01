اتحاد الكرة يعلن بشرى سارة للأندية بشأن بدلات الحكام

كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم دخل قرار تحمل بدلات الحكام في مسابقات الناشئين حيز التنفيذ بدءا من اليوم الأربعاء 1 يناير 2025.

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد أعلن في اجتماعه الأخير عن قيام الاتحاد اعتباراً من الأول من يناير ٢٠٢٥ بتحمل مصروفات التحكيم.

ويتحمل الاتحاد المصري بدلات الحكام في جميع المسابقات على مستوى الفرق الأولى والمراحل السنية المختلفة عدا مسابقة دوري القسم الأول، وذلك تخفيفاً على الأندية.

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