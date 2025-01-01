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شهد اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، إعلان سبب وفاة أحمد رفعت اللاعب السابق لنادي مودرن سبورت.

وأوضحت نتائج تحقيقات النيابة العامة إلى أن السبب المباشر في حدوث وفاة اللاعب يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية.

وأوصت النيابة العامة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء بـ 5 ضروريات جاءوا كالتالي:

1. إجراء الفحص الجيني لكل اللاعبين قبل ممارسة الأنشطة الرياضية، بسبب أهميته في التنبؤ بالأمراض التي من الممكن أن تصيب اللاعب لاحقا.

2. إجراء التحليلات والكشوفات الطبية بشكل دوري للاعبين، من أجل متابعة حالاتهم الصحية ومنع تناول المنشطات أو المكملات الغذائية أو مشروبات الطاقة.

3. تكليف لجنة من المختصين قانونا، مهمتها وضع لائحة تحتوي على كافة الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة لممارسة الرياضة في مصر.

4. تواجد أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإسعاف المصابين بجميع النوادي والفرق المصرية في جميع درجات الدوريات.

5. إجراء كشف طبي متقدم على جميع اللاعبين قبل المشاركة في البطولات الدولية والمحلية بمعرفة جهة طبية معتمدة، ويحظر مشاركة اللاعبين في تلك البطولات إلا عقب اجتيازهم الكشف.

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