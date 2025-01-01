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أول تعليق من لاعب الزمالك السابق بعد حسم سبب وفاة أحمد رفعت

07:23 م الأربعاء 01 يناير 2025

صلاح ريكو لاعب فريق الزمالك

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كتب - نهى خورشيد:

نشر صلاح ريكو نجم غزل المحلة الحالي، والزمالك الأسبق صورة لزميله الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر.

وشارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة قديمة جمعت الثنائي في مران الفارس الأبيض، مع تعليق:"الله يرحمك ياحبيبي".

وكانت النيابة العامة أصدرت بياناً قبل قليل، بشأن أحمد رفعت يفيد إلى أن وفاته جاءت لظروف صحية وراثية.

والجدير بالذكر أن أحمد رفعت توفى في شهر يوليو الماضي، بعد سقوطه في مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.

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صلاح ريكو أحمد رفعت مودرن سبورت إنستجرام صلاح ريكو النيابة العامة
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