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مصدر يكشف موقف الزمالك من احتراف حسام عبد المجيد

07:11 م الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 7 صورة
    حسام عبد المجيد لاعب الزمالك
  • عرض 7 صورة
    حسام عبد المجيد لاعب الزمالك
  • عرض 7 صورة
    حسام عبد المجيد لاعب الزمالك
  • عرض 7 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 7 صورة
    حسام عبد المجيد
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كتب - مراسل مصراوي:

تلقى لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، حسام عبد المجيد، عرضا رسميا من نادي تيخوانا المكسيكي.

وقال مصدر لموقع "مصراوي" إن مجلس إدارة الزمالك يتجه إلى رفض العرض المكسيكي لضم حسام عبد المجيد.

وأوضح المصدر أن فريق تيخوانا المكسيكي يريد التعاقد مع عبد المجيد، بناءا على طلب مدرب الزمالك السابق خوان كارلوس أوسوريو.

واختتم المصدر أن حسام عبد المجيد يرتبط بعقد مع نادي الزمالك حتى شهر يونيو 2026.

وخلال موسم 2024/25 الجاري، شارك حسام عبد المجيد في 14 مباراة مع الزمالك بجميع المسابقات.

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