أول تعليق من رئيس نادي كفر الشيخ بعد حسم النيابة العامة سبب وفاة محمد شوقي

قال عبدالحميد مصطفى، رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بعد صدور البيان الصادر من النيابة العامة بشأن وفاة لاعب فريق الكرة الأول محمد شوقي بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء مشاركته مع فريقه في لقاء مركز شباب القزازين بدوري القسم الثاني الممتاز "ب":"نحترم بيان النيابة العامة والتي تأكيدًا بذلت مجهودًا كبيرًا في تحقيقاتها بشأن الواقعة".

وأضاف:"بيان النيابة العامة يؤكد لنا جميعًا أنه كان هناك اهتمامًا شديدًا حيال وفاة ابننا محمد شوقي ووفق ذلك فوجب علينا جميعًا أن نوجه لهم الشكر على ذلك الاهتمام والمجهود لأنها الجهة الوحيدة التي سعت على رصد الحقائق واعلنتها للجميع".

وجاء في بيان النيابة العامة: "كما أسفرت التحقيقات عن أن اللاعب محمد شوقي عبدالعزيز، توفى بتاريخ 19 /11 / 2024 بسبب إصابته بنوبة قلبية حادة وما استتبعها من مضاعفات طالت المخ والكلى نتيجة لتوقف عضلة القلب الحاصل بتاريخ 13 /11/ 2024 حال مشاركته في مباراة لفريقه بدوري القسم الثاني (ب) بحري، إذ جرى إسعافه ونقله آنذاك بواسطة سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية إلى مستشفى الزرقا المركزي، والتي تبعد عن مكان الواقعة بمسافة لا تجاوز أربعمائة متر، وفي توقيتٍ لا يجاوز الدقيقتين، إلا أن المنية قد وافته برعايتها المركزة بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة على إثر مضاعفات تلك الإصابة".