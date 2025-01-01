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أول تعليق من رئيس نادي كفر الشيخ بعد حسم النيابة العامة سبب وفاة محمد شوقي

06:33 م الأربعاء 01 يناير 2025
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    لاعبو كفر الشيخ يحيون ذكرى محمد شوقي في أول مباراة بعد رحيله
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    لاعبو كفر الشيخ يحيون ذكرى محمد شوقي في أول مباراة بعد رحيله
  • عرض 19 صورة
    لاعبو كفر الشيخ يحيون ذكرى محمد شوقي في أول مباراة بعد رحيله
  • عرض 19 صورة
    لاعبو كفر الشيخ يحيون ذكرى محمد شوقي في أول مباراة بعد رحيله
  • عرض 19 صورة
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    تجهيز مقبرة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (6)
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    تجهيز مقبرة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (2)
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    تجهيز مقبرة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (3)_1
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    تجهيز مقبرة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ (4)
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    محمد شوقي - لاعب كفر الشيخ
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    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ
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قال عبدالحميد مصطفى، رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بعد صدور البيان الصادر من النيابة العامة بشأن وفاة لاعب فريق الكرة الأول محمد شوقي بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء مشاركته مع فريقه في لقاء مركز شباب القزازين بدوري القسم الثاني الممتاز "ب":"نحترم بيان النيابة العامة والتي تأكيدًا بذلت مجهودًا كبيرًا في تحقيقاتها بشأن الواقعة".

وأضاف:"بيان النيابة العامة يؤكد لنا جميعًا أنه كان هناك اهتمامًا شديدًا حيال وفاة ابننا محمد شوقي ووفق ذلك فوجب علينا جميعًا أن نوجه لهم الشكر على ذلك الاهتمام والمجهود لأنها الجهة الوحيدة التي سعت على رصد الحقائق واعلنتها للجميع".

وجاء في بيان النيابة العامة: "كما أسفرت التحقيقات عن أن اللاعب محمد شوقي عبدالعزيز، توفى بتاريخ 19 /11 / 2024 بسبب إصابته بنوبة قلبية حادة وما استتبعها من مضاعفات طالت المخ والكلى نتيجة لتوقف عضلة القلب الحاصل بتاريخ 13 /11/ 2024 حال مشاركته في مباراة لفريقه بدوري القسم الثاني (ب) بحري، إذ جرى إسعافه ونقله آنذاك بواسطة سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية إلى مستشفى الزرقا المركزي، والتي تبعد عن مكان الواقعة بمسافة لا تجاوز أربعمائة متر، وفي توقيتٍ لا يجاوز الدقيقتين، إلا أن المنية قد وافته برعايتها المركزة بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة على إثر مضاعفات تلك الإصابة".

محمد شوقي لاعب كفر الشيخ رئيس نادي كفر الشيخ سبب وفاة محمد شوقي
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