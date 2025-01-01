أول تعليق من محامي رفعت بعد صدور قرار النيابة العامة وحسم سبب الوفاة

"بينهم إمام عاشور و ميدو".. كيف احتفل نجوم كرة القدم بالعام الجديد؟

أول تعليق من رئيس نادي كفر الشيخ بعد حسم النيابة العامة سبب وفاة محمد

كتب- نهى خورشيد:

علق محمد رشوان محامي النجم الراحل أحمد رفعت، بعد صدور قرار النيابة العامة، وذلك في منشور عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب رشوان:"النيابة العامة تصدر قرارها بشأن واقعة وفاة المرحوم اللاعب احمد رفعت وتنتهي إلى أن وفاته جاءت لظروف صحية وراثية".

وأضاف:"وأن واقعة خروج اللاعب للإعاره شابها بعض المخالفات الإدارية وتم اتخاذ اللازم بشأنها، وتصدر توصيات هامة بشأن الرعاية الطبية للاعبين".

وكان رفعت توفي في شهر يوليو الماضي لعام 2024، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مشاركته في مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري بالموسم الماضي من الدوري المصري.