لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
19:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من محامي رفعت بعد صدور قرار النيابة العامة وحسم سبب الوفاة

06:29 م الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    احمد رفعت
  • عرض 12 صورة
    أحمد رفعت وإيهاب جلال
  • عرض 12 صورة
    لحظة سقوط أحمد رفعت
  • عرض 12 صورة
    أحمد رفعت
  • عرض 12 صورة
    زيارة أحمد رفعت لتدريبات مودرن فيوتشر..
  • عرض 12 صورة
    زيارة أحمد رفعت لتدريبات مودرن فيوتشر.
  • عرض 12 صورة
    أحمد رفعت
  • عرض 12 صورة
    خطيبة أحمد رفعت تحيي ذكراه
  • عرض 12 صورة
    المحامي محمد رشوان
  • عرض 12 صورة
    محمد رشوان وشادي محمد
  • عرض 12 صورة
    محمد رشوان وحسين الشحات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

علق محمد رشوان محامي النجم الراحل أحمد رفعت، بعد صدور قرار النيابة العامة، وذلك في منشور عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب رشوان:"النيابة العامة تصدر قرارها بشأن واقعة وفاة المرحوم اللاعب احمد رفعت وتنتهي إلى أن وفاته جاءت لظروف صحية وراثية".

وأضاف:"وأن واقعة خروج اللاعب للإعاره شابها بعض المخالفات الإدارية وتم اتخاذ اللازم بشأنها، وتصدر توصيات هامة بشأن الرعاية الطبية للاعبين".

وكان رفعت توفي في شهر يوليو الماضي لعام 2024، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مشاركته في مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري بالموسم الماضي من الدوري المصري.

سبب وفاة أحمد رفعت محامي أحمد رفعت فيوتشر مرض أحمد رفعت أحمد رفعت الآن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حسم الجدل في سبب وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

إعلان

إعلان

عاجل - النيابة العامة تحسم الجدل بشأن وفاة أحمد رفعت
بينها المحال العامة.. أول قرارات الحكومة في 2025
موعد شهر رمضان 2025.. ما عدد الأيام المتبقية؟
حكيم يعلن نيته اعتزال الغناء عام 2025
الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2025.. ومفاجأة للسنة الرابعة على التوالي