محلل أداء بونجاح السابق: بغداد يحتاج لأجنحة فعالة في الأهلي

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كتب - محمد القرش:

أوضح محلل أداء نادي السد القطري، إبراهيم بوغانمي، كيف سيفيد بغداد بونجاح النادي الأهلي حال إتمام المفاوضات الجارية الآن بين المارد الأحمر ونادي الشمال القطري.

وقال بوغانمي في تصريحات عبر موقع "مصراوي": "بغداد بونجاح أثبت علو كعبه وهو واحد من أفضل المهاجمين العرب خلال 10 سنوات الأخيرة".

وأضاف: "بونجاح هداف بالفترة لاعب رقم 9 وعصفور نادر، وبدون شك مفيد لكل فريق ينتمي إليه الأهلي أو غيره، ومع تقدم السن زادت خبراته وأصبح لاعب مؤثر في منطقة الجزاء".

وواصل: "بغداد بونجاح رقم صعب في منطقة الجزاء فهو مواليد هذه المنطقة، و90% من الفرص المحققة يسجلها، وحال تلقيه 5 فرص يسجل 4 أقل شئ".

وأوضح: "لضمان نجاح بغداد مع الأهلي يجب توفر لاعب رقم 10 في مستوى عالي، بجانب أجنحة فعالة".

وعن تعامل بونجاح مع الضغط الجماهيري، زاد: "الخبرة التي يمتلكها بغداد على المستوى المحلي و الدولي تجعله يتعامل باحترافية مع الضغط الجماهيري في الجزائر أو قطر أو مصر".

وأتم: "بغداد يستغل الضغط الجماهيري إيجابيا، حيث يتفاعل مع كل هدف يسجله ويعمل دائما على إسعاد الجماهير".

يُذكر أن بغداد بونجاح لعب لنادي السد القطري في الفترة من 2015/16 حتى 2024/25، منتقلا إلى الشمال القطري في صفقة انتقال حر.

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