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"مستوى متواضع".. محلل أداء السد القطري يكشف سبب رحيل بونجاح

05:44 م الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 7 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 7 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 7 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 7 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 7 صورة
    بغداد بونجاح
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كتب - محمد القرش:

تحدث محلل أداء نادي السد القطري عن سبب رحيل المهاجم الجزائري، بغداد بونجاح، عن الفريق خلال فترة الانتقالات الماضية.

وقال بوغانمي في تصريحات خاصة عبر موقع "مصراوي": "مستوى بغداد تأثر كثيرا بسبب الإصابات المتكررة خاصة في الموسم الماضي".

وأضاف: "وكان يعاني من إصابة جعلته لا يكون متواجدا في فترة الإعداد البدني وهذا ما أثر عليه سلبا وجعل مستواه متواضعا".

وأوضح: "خلال تلك الفترة الأخير مع السد، سجل 5 أهداف فقط خلال 16 مباراة كاملة، وكان مردوده ضعيفا محليا وخارجيا خاصة في دوري أبطال آسيا".

وزاد: "وكان الفريق يفتقد للهداف رغم الفرص الكثيرة التي كان الفريق يخلقها خلال المباراة".

وعن مستوى بغداد الحالي: "رغم تقدم السن يواصل بونجاح تألقه بالدوري القطري للموسم 9 تواليا".

واختتم: "ويحتل صدارة هدافي الدوري برصيد 11 هدفا، ويقدم مستويات جعلت عديد الأندية تهتم به داخل و خارج الدوحة".

يُذكر أن إدارة النادي الأهلي المصري كانت قد دخلت في مفاوضات مع نادي الشمال القطري للتعاقد مع بغداد بونجاح خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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