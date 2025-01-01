"بينهم إمام عاشور و ميدو".. كيف احتفل نجوم كرة القدم بالعام الجديد؟ (صور)

كتبت-هند عواد:

احتفل نجوم كرة القدم حول العالم، بالعام الجديد 2025، بمشاركة متابعيهم صورا ومقاطع فيديو، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، صورا من احتفاله مع عائلته وزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، واحتفل كهربا لاعب الأهلي هو الآخر مع أصدقائه.

فيما احتفل إمام عاشور لاعب الأهلي، مع زوجته وابنته "كتاليا"، ونشر صورتهم عبر حسابه الرسمي، فيما نشر دونجا لاعب وسط الزمالك، صورته، وكتب: "لقد كان عام 2024 عامًا رائعًا! أتطلع إلى العام القادم وأتمنى للجميع بداية رائعة في عام 2025".

ونشر فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لأبرز اللحظات في العام الماضي 2024.

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