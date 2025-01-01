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وزير الشباب والرياضة: "شعرت بحزن كبير لخسارة الأهلي من باتشوكا وقلت هذا للخطيب"

11:25 ص الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وباتشوكا
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وباتشوكا
  • عرض 12 صورة
    أحداث مباراة الأهلي وباتشوكا
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كتبت-هند عواد:

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن حزنه لهزيمة الأهلي من باتشوكا المكسيكي، في نصف نهائي كأس القارات "كأس التحدي".

وقال صبحي في تصريحات عبر قناة المحور: "شعرت بحزن كبير جدًا لخسارة الأهلي من باتشوكا، كوزير رياضة مصري لا أريد أن يكون هناك فريق أفضل من أي مصري بكل تأكيد، أتباهى بكل إنجاز مصري".

وأضاف: "في مصر نمتلك أكبر الأندية مثل الأهلي والزمالك وهناك أندية أخرى أظهرت تطور كبير خلال الفترة الأخيرة، وفي مباراة باتشوكا كنت بجوار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ووزير الرياضة القطري، وطوال المباراة الأحمر كان مسيطرا وقاموا بمجهود كبير".

وأتم تصريحاته: "ركلات الترجيح بها توفيق ولا توفيق وقلت للخطيب ألا يحزن وهذا قدر وكنت أتمنى أن يصل الأهلي للمباراة النهائية لتمثيل مصر في نهائي كأس الإنتركونتيننتال وكنت أنوي العودة من حفل الاتحاد الإفريقي في المغرب إلى قطر لحضور النهائي، في حالة وصول الأهلي".

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أشرف صبحي خسارة الأهلي من باتشوكا نهائي كأس القارات الأهلي وباتشوكا الخطيب
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