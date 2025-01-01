عضو الأهلي: "تمنيت فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا"

هشام نصر: "ابني كان لاعبا يد وننتظر حفيد زملكاوي في 2025"

كتبت-هند عواد:

أكد محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تمنيه حصول أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

وقال الغزاوي في تصريحات عبر قناة المحور: "كنت أتمنى فوز الشحات بجائزة أفضل لاعب في القارة، ولكن عندما وصلنا الحفل علمنا أن المنافسة كانت بين زيزو وويليامز حارس مرمى صن داونز (الذي فاز بالجائزة)، من دون شك كنت أتمنى فوز زيزو "ابن بلدنا".

وأضاف: "ببساطة كمصري تمنيت أن أرى ابن بلدي يتوج ويكون أفضل لاعب في أفريقيا، وكنت أيضا أتمنى حصول الأندية واللاعبين المصريين على كل الجوائز في حفل الكاف وهذا شعور طبيعي بكل تأكيد".

وأتم تصريحاته: "سعيد بتمثيل الأهلي في حفل الأفضل للاتحاد الأفريقي بكل تأكيد وتتويج النادي بأفضل نادٍ في القارة وأتمنى أن تتكرر".

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