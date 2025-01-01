هشام نصر: "ابني كان لاعبا يد وننتظر حفيد زملكاوي في 2025"

كتبت-هند عواد:

تحدث هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن الأزمات التي واجهت النادي، خلال عام 2024، مشيرا إلى أن ديون الأبيض كانت الأسوأ.

وقال هشام نصر في تصريحات عبر قناة المحور: "أتمنى أن يكون وضع الزمالك أفضل في العام، ونجد حلولا للمشاكل الكبرى الموجودة في النادي ونحقق طموحات الجماهير بالتتويج بالبطولات، ديون النادي في 2024 كانت أسوأ شيء واجهناه".

وأضاف: "لكننا نسعى للتخلص من المشاكل الموجودة، والفرحة الأكبر لنا في العام، كانت بالفوز بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي".

وأتم تصريحاته عن هذا العام بالنسبة له على المستوى الشخصي: "عائلتي زملكاوية خالصة ونجلي الأكبر كان لاعبا لكرة اليد ولكن الإصابات عطلت مسيرته، أما ابني الأصغر يسير بشكل جيد ويلعب مع منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2008، وابنتي ستنجب لنا أول حفيد زملكاوي في عام 2025 بإذن الله".

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