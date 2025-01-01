قبل مواجهة شباب بلوزداد.. مستجدات إصابة لاعب الأهلي

كتبت-هند عواد:

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدة غياب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، وموقفه من السفر مع الفريق إلى الجزائر، لخوض مباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

وقال جاب الله في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "طاهر محمد طاهر تعرض لإصابة مزعجة وخلال 3 أسابيع سيعود إلى التدريبات الجماعية".

وأعلن الأهلي، في وقت سابق، إصابة طاهر محمد طاهر بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

ويحل الأهلي ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري، في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل 3 يناير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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