رضا سليم: تلقيت عروض من الزمالك وبيراميدز.. وأنا تحت أمر الأهلي

كشف الجناح المغربي ولاعب النادي الأهلي، رضا سليم، عن العروض التي تلقاها أثناء تواجده في القلعة الحمراء.

وقال رضا سليم في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "أنا تحت أمر النادي الأهلي حتى لو سيتم رفع اسمي من القائمة".

وأضاف: "لم يتحدث معي أحد بشأن الرحيل، لكني موافق على تسجيل أي لاعب بدلا مني أن كان هذا مفيدا للفريق، ويتبقى في عقدي سنتين أتمنى أن أبقى خلالهم داخل الأهلي".

وأوضح: "تلقيت عروض من الزمالك وبيراميدز، بجانب أندية من الدوري الإماراتي والقطري".

واختتم المغربي: "أسعى إلى أن أكون جاهزا قبل بداية كأس العالم للأندية، ولم أكن أتوقع حجم جمهور النادي الأهلي قبل المجيء للقاهرة".

يُذكر أن رضا سليم انضم إلى الأهلي في موسم 2023/24 قادما من نادي الرباط المغربي، في صفقة بلغت قيمتها 2 مليون يورو.