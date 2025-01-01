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رضا سليم: تلقيت عروضا من الزمالك وبيراميدز.. وأنا تحت أمر الأهلي

01:37 ص الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    رضا سليم
  • عرض 10 صورة
    رضا سليم
  • عرض 10 صورة
    رضا سليم
  • عرض 10 صورة
    رضا سليم من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 10 صورة
    رضا سليم
  • عرض 10 صورة
    رضا سليم
  • عرض 10 صورة
    رضا سليم وعمر كمال
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    رضا سليم
  • عرض 10 صورة
    رضا سليم
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كشف الجناح المغربي ولاعب النادي الأهلي، رضا سليم، عن العروض التي تلقاها أثناء تواجده في القلعة الحمراء.

وقال رضا سليم في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "أنا تحت أمر النادي الأهلي حتى لو سيتم رفع اسمي من القائمة".

وأضاف: "لم يتحدث معي أحد بشأن الرحيل، لكني موافق على تسجيل أي لاعب بدلا مني أن كان هذا مفيدا للفريق، ويتبقى في عقدي سنتين أتمنى أن أبقى خلالهم داخل الأهلي".

وأوضح: "تلقيت عروض من الزمالك وبيراميدز، بجانب أندية من الدوري الإماراتي والقطري".

واختتم المغربي: "أسعى إلى أن أكون جاهزا قبل بداية كأس العالم للأندية، ولم أكن أتوقع حجم جمهور النادي الأهلي قبل المجيء للقاهرة".

يُذكر أن رضا سليم انضم إلى الأهلي في موسم 2023/24 قادما من نادي الرباط المغربي، في صفقة بلغت قيمتها 2 مليون يورو.

الأهلي الزمالك بيراميدز رضا سليم تصريحات رضا سليم
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