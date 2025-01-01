رضا سليم: تلقيت عروضا من الزمالك وبيراميدز.. وأنا تحت أمر الأهلي
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كشف الجناح المغربي ولاعب النادي الأهلي، رضا سليم، عن العروض التي تلقاها أثناء تواجده في القلعة الحمراء.
وقال رضا سليم في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "أنا تحت أمر النادي الأهلي حتى لو سيتم رفع اسمي من القائمة".
وأضاف: "لم يتحدث معي أحد بشأن الرحيل، لكني موافق على تسجيل أي لاعب بدلا مني أن كان هذا مفيدا للفريق، ويتبقى في عقدي سنتين أتمنى أن أبقى خلالهم داخل الأهلي".
وأوضح: "تلقيت عروض من الزمالك وبيراميدز، بجانب أندية من الدوري الإماراتي والقطري".
واختتم المغربي: "أسعى إلى أن أكون جاهزا قبل بداية كأس العالم للأندية، ولم أكن أتوقع حجم جمهور النادي الأهلي قبل المجيء للقاهرة".
يُذكر أن رضا سليم انضم إلى الأهلي في موسم 2023/24 قادما من نادي الرباط المغربي، في صفقة بلغت قيمتها 2 مليون يورو.
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