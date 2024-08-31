"المراكز كما هي".. التعادل يحسم مباراة أرسنال وبرايتون

كتب ـ مصطفى الجريتلي:



حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة مباراة أرسنال ونظيره برايتون التي أقيمت عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق أرسنال بعد مرور 38 دقيقة بهدف سجله لاعبه كاي هافرتز قبل أن يتعادل جواو بيدرو لفريق برايتون بهدف في الدقيقة 58.

وشهدت الدقيقة 49 من عمر اللقاء إشهار البطاقة الحمراء للاعب أرسنال ديكلان رايس.

وظلّ برايتون متصدراً بصورة مؤقتة لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط وخلفه أرسنال بالرصيد ذاته.



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