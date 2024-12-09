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17 صورة للمران الأول لغزل المحلة تحت قيادة شوقي غريب

11:46 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    مران غزل المحلة بقيادة شوقي غريب
  • عرض 17 صورة
    مران غزل المحلة بقيادة شوقي غريب
  • عرض 17 صورة
    مران غزل المحلة بقيادة شوقي غريب (5)
  • عرض 17 صورة
    مران غزل المحلة بقيادة شوقي غريب
  • عرض 17 صورة
    مران غزل المحلة بقيادة شوقي غريب
  • عرض 17 صورة
    مران غزل المحلة بقيادة شوقي غريب (9)
  • عرض 17 صورة
    مران غزل المحلة بقيادة شوقي غريب (10)
  • عرض 17 صورة
    مران غزل المحلة بقيادة شوقي غريب
  • عرض 17 صورة
    مران غزل المحلة بقيادة شوقي غريب
  • عرض 17 صورة
    مران غزل المحلة بقيادة شوقي غريب
  • عرض 17 صورة
    مران غزل المحلة بقيادة شوقي غريب
  • عرض 17 صورة
    مران غزل المحلة بقيادة شوقي غريب
  • عرض 17 صورة
    مران غزل المحلة بقيادة شوقي غريب
  • عرض 17 صورة
    مران غزل المحلة بقيادة شوقي غريب (17)
  • عرض 17 صورة
    مران غزل المحلة بقيادة شوقي غريب
  • عرض 17 صورة
    مران غزل المحلة بقيادة شوقي غريب
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قاد المدير الفني شوقي غريب شوقي غريب مساء اليوم الإثنين المران الأول له مع فريقه غزل المحلة.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره زد يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس الرابطة.

وكان نادي غزل المحلة قد أعلن مساء يوم أمس الأحد التعاقد مع شوقي غريب لقيادة فريقه بعد قبول الاستقالة التي تقدم بها سابقه أحمد عيد عبدالملك.

وتقدم أحمد عيد عبدالملك باستقالته بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط.

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شوقي غريب غزل المحلة الدوري المصري
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