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تقرير يكشف 4 أسباب لرغبة محمد صلاح في تجديد تعاقده مع ليفربول

11:35 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد
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    محمد صلاح
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    قميص محمد صلاح من مباراة ليفربول
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن وجود مؤشرات إيجابية في ملف تجديد تعاقد ليفربول مع نجمه المصري محمد صلاح.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس، خلال تقرير لها مساء اليوم الإثنين، أن رغبة صلاح في الاستمرار واضحة للغاية بعد ما صرح به في أكثر من مناسبة.

وعللت سكاي سبورتس رغبة صلاح في البقاء لأربعة أسباب هم: حب محمد صلاح لمدينة ليفربول، عدم رغبة بنتيه في تغيير مدرستيهما، رغبة صلاح في أن يكون أسطورة للنادي بجانب مواصلة تحطيم الأرقام القياسية.

وخاض النجم المصري بقميص ليفربول 21 مباراة خلال الموسم الجاري 2024/25 سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 12 آخرين.

يذكر أن تعاقد ليفربول مع النجم صاحب 32 ينتهي مع نهاية الموسم الجاري 2024/25

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محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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