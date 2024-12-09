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24 صورة ترصد وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن

11:04 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 24 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
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وصل نجما منتخب مصر السابقان عصام الحضري ومحمد شوقي مساء اليوم الإثنين إلى مطار عدن الدولي باليمن؛ للمشاركة في مئوية نادي وحدة عدن

وكان في استقبالهما، بحسب بيان رسمي صادر عن النادي اليمني، وفد ضم وسام معاوية رئيس نادي وحدة عدن، ووكيل محافظة عدن للشباب عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عبدالرؤوف السقاف، وأحمد علي الداؤودي مدير عام مديرية المنصورة ورئيس نادي أهلي عدن.

وكذلك وجدان الشاذلي مدير مكتب الشباب والرياضة، إضافة إلى منيف الزغلي نائب مدير مطار عدن الدولي ووضاح الهيثمي نائب مدير المطار.

وقد عبر النجمان المصريان، بحسب البيان ذاته، عن سعادتهما الكبيرة بالتواجد في مدينة عدن والمشاركة في هذا الحدث التاريخي الذي يُبرز تاريخ وعراقة نادي وحدة عدن ودوره الرياضي والاجتماعي في الوطن.

ومن المقرر إقامة حفل رسمي صباح يوم غد الثلاثاء بجانب مباراة ودية ومجموعة من الفعاليات التي تُبرز تاريخ نادي وحدة عدن.

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عصام الحضري اليمن محمد شوقي مئوية نادي وحدة عدن نادي وحدة عدن الدوري اليمني
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