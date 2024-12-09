تعليقًا على أزمة لاعب المنصورة ومدربه.. رضا عبدالعال:"مكنش نزله واستمراره مش هيفرق كتير"

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث لاعب الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال، عن مشادة لاعب فريق المنصورة أحمد شاهين مع مدير الفني لفريقه علاء نوح خلال مباراة المقاولون التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الإثنين ضمن منافسات دوري المحترفين.

وقال رضا عبد العال،في تصريحات خاصة لمصراوي:"علاء نوح نزل اللاعب وبعدين طلعه طيب ليه مكنش نزله نهائي أنت أصلاً خسران 3ـ0 يعني هيطلع ولا هينزل مش هيفرق كتير كنت سبته".

وأضاف عبد العال، انت اخترت تنزلة خلاص خليك واثق في القرار بتاعك لكن اللي حصل مش حلو واكيد في رواسب أخرى بينه وبين المدرب والله اعلم انا بقول كده عشان اللي حصل مش طبيعي .

وأضاف لاعب المنتخب السابق:"في لاعب بيستحمل ولاعب مش بيستحمل وفي ناس بتفتكر أن المدرب حطة في دماغه وأنت كمدرب كنت في غنى عن كل ده وإحنا ياما هنشوف لكن لو المدرب عنده حق برضه اللاعب عنده حق مكنتش نزلته من الأول".

واختتم تصريحاته بقوله:"وده اللي بيحصل برضه من جانب الحكام يشتمك في الملعب وبعدين يكتب فيك تقرير يوقفك ويكون هو الغلطان وللأسف اتحاد الكرة ولجنة الانضباط يصدقوا الحكم".

يذكر أن الواقعة قد حدثت بعد ما قرر علاء نوح تبديل اللاعب أحمد شاهين بعد 10 دقائق فقط من مشاركته باللقاء.

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