5 صور لتدريبات بيراميدز قبل مواجهة الترجي

خاض فريق بيراميدز مساء اليوم الإثنين حصته التدريبية الأولى بتونس؛ استعداداً لمواجهة مستضيفه الترجي.

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا عند التاسعة من مساء يوم السبت المقبل 14 ديسمبر ضيفًا على نظيره الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واكتفى لاعبو بيراميدز بحصة تدريبية خفيفة في صالة الحديد بمقر إقامة البعثة.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مجموعته قبل المباراة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الترجي. وتضم المجموعة كذلك ساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي.

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