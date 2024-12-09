سر رسالة والد لاعب كفر الشيخ الراحل محمد شوقي قبل مباراة القزازين المؤجلة

"حرام ده عنده 19 سنة".. شقيق أحمد شاهين يدافع عنه بعد تعديه على مدرب

كتب - إسلام عمار:

فوجئ لاعبي الفريق الأول للكرة بنادي كفر الشيخ بالمدير الفني للفريق الكابتن عبدالفتاح عبدالرازق يعرض عليهم رسالة صوتية مسجلة تلقاها من والد لاعب الفريق الراحل محمد شوقي قبل بدء مباراتهم المؤجلة من الأسبوع السادس مع مركز شباب القزازين.

واحتوت الرسالة المسجلة التي تلقاها المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي كفر الشيخ من والد اللاعب الراحل محمد شوقي، على تشجيع وتحفيز لاعبي الفريق بضرورة تحقيق الفوز في تلك المباراة التي شهدت أول المأساة بسقوطه في الملعب إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وكشف الكابتن محمد فؤاد الفقي، مدير الكرة بنادي كفر الشيخ لمصراوي عن الرسالة الصوتية من والد اللاعب الراحل تضمنت مطالبة زملائه في الفريق بتحقيق الفوز موضحًا لهم أن نجله كان يتحدث عنهم دائمًا بأنهم محترمون وعلى قدر المسئولية وغرضكم المنافسة للصعود إلى دوري المحترفين.

وقال والد اللاعب عبر رسالته وتحدثه مع اللاعبين:"مش انا اللي باطلب منكم شوقي هو اللي بيطلب منكم انكم تفوزوا النهاردة لو سمحتم انا مش باطلب منكم ده شوقي اللي بيطلب منكم وبالذات في ماتش النهاردة".

وأكمل مدير الكرة بنادي كفر الشيخ وقال إن اللاعبين جميعهم بلا استثناء في المباراة كانوا رجالا بمعنى الكلمة وادوا دورهم المطلوب منهم حتى نجحوا في تحقيق الفوز الذي جرى إهدائه إلى روح محمد شوقي وعقب انتهاء المباراة دخل لاعبي الفريق في حالة بكاء وقرأوا الفاتحة واتلوا الأدعية عليه على نفس الملعب الذي حدثت فيه بداية المأساة.

وأضاف الفقي أن الفوز جرى إهدائه إلى روح لاعب الفريق الراحل محمد شوقي خاصة أنه أول فوز جاء بعد وفاة اللاعب عقب خوض الفريق 3 مباريات بعد الوفاة مع بني عبيد، وشباب تلا، ونبروه، وحقق فيهم التعادل كما أن الفوز جاء من خلال مباراة أقيمت على ملعب الزرقا الذي شهد أحداث إصابته بأزمة قلبية وتسببت في وفاته.

وحقق فريق الكرة الأول بنادي كفر الشيخ، فوزًا غاليًا على نظيره فريق مركز شباب القزازين بهدف نظيف من خلال المباراة المؤجلة بين الفريقين في الإسبوع السادس ضمن منافسات المجموعة الخامسة بدوري القسم الثاني الممتاز "ب" ليرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 18 نقطة بينما تجمد رصيد القزازين عند 14 نقطة.

كانت المباراة جرى تأجيلها بسبب الغائها نتيجة الأحداث التي شهدتها المباراة وقت إقامتها في موعدها يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بسقوط لاعبي فريق نادي كفر الشيخ محمد شوقي في أرض الملعب إثر تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته بـ 4 أيام من وضعه على أجهزة التنفس الصناعي بمستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط.

يذكر أن مباراة مركز شباب القزازين مع فريق نادي كفر الشيخ ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري القسم الثاني الممتاز "ب" شهدت تعرض لاعب فريق كفر الشيخ محمد شوقي لأزمة صحية مفاجئة إثر تعرضه بتوقف عضلة القلب ما أدى إلى سقوطه على الأرض في الدقيقة 19 من زمن الشوط الثاني.

وجرى نقل اللاعب الراحل إلى مستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط، وتوفي بعد 4 أيام من وضعه على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بالمستشفى.

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