استقالة المدير الفني لشباب القزازين بعد هزيمة كفر الشيخ 

كتب - إسلام عمار

أعلن مجلس إدارة مركز شباب القزازين أحد الفرق المنافسة في المجموعة الخامسة بدوري القسم الثاني الممتاز "ب" قبول استقالة المدير الفني للفريق الأول إبراهيم العدل، وجهازه الفني من تدريب الفريق بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة أخرها الهزيمة من فريق نادي كفر الشيخ على ملعبه ووسط جماهيره.

وتأتي الهزيمة من فريق نادي كفر الشيخ خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الزرقا المؤجلة بينهما من الأسبوع السادس بسبب أحداث لاعب كفر الشيخ الراحل محمد شوقي بسقوطه في نفس الملعب إثر تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته بعد 4 أيام من وضعه على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بمستشفى الزرقا المركزي.

وتعد هزيمة فريق الكرة الأول بمركز شباب القزازين من فريق نادي كفر الشيخ بهدف نظيف الثالثة له منذ بدابة الموسم إذ جمع الفريق 14 نقطة محققًا 3 انتصارات فقط، و5 تعادلات فيما ارتفع رصيد نادي كفر الشيخ إلى 18 نقطة.

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