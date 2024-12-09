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"الاتنين برا".. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على واقعة لاعب المنصورة

08:35 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

أسامة حسني

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كتبت - نهى خورشيد

علق أسامة حسني نجم النادي الأهلي الأسبق، على واقعة أحمد شاهين لاعب الفريق الكروي بالمنصورة بعد اعتدائه على مدربه علاء نوح فى مباراة المقاولون العرب.

وكان مدرب المنصورة قرر استبدال شاهين بعد عشر دقائق فقط من مشاركته في المباراة.

وكتب حسني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"اللى حصل في مباراة المنصورة والمقاولون النهاردة من لاعب المنصوره احمد شاهين بالتعدي علي المدير الفني مليون في الميه غلط واللى حصل من المدير الفني علاء نوح بخروج اللاعب بعد نزوله بدقائق اكيد برده غلط".

وأضاف:"لو انا صاحب قرار ( اللاعب والمدير الفني ) الاتنين بره النادي".

وفي سياق متصل، أعلن أحمد شاهين قبل قليل اعتزاله كرة القدم على خلفية واقعة مباراة المنصورة والمقاولون العرب في دوري القسم الثاني.

أسامة حسني أسامة حسني يعلق على مباراة المنصورة تعليق ناري من أسامة حسني واقعة اعتداء أحمد شاهين على مدربه مباارة المنصورة والمقاولون
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