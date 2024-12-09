أوقف المباراة وتحول لطبيب..التونسي حكم مصري انقذ لاعب "بلع لسانه" في مباراة للناشئين

كتب - إسلام عمار:

في لحظات قليلة تحول صاحب البذة التحكيمية من قاض ملاعب إلى طبيب إنساني مستغلاُ ثواني بسيطة في إنقاذ لاعب ناشيء تعرض لبلع لسانه خلال مشاركته مع فريقه في مباراة للناشئين وكاد يفقد اللاعب حياته على أرض الملعب لولا حكم المباراة التي تصرف ببراعة وإنسانية.

أحمد التونسي حكمًا شابًا من منطقة الإسكندرية لكرة القدم كان على رأس طاقم تحكيم سكندري أسند له إدارة مباراة بين غزل المحلة والقناة في دوري الجمهورية "أ" للناشئين مواليد 2005 وبعد انتهاء موعد المباراة الأصلي وفي ظل تقدم القناة بهدفين مقابل هدف منح الحكم 7 دقائق وقت بدل ضائع.

وخلال سير المباراة وعند الوصول للدقيقة السادسة من الوقت بدلًا من الضائع سقط لاعب غزل المحلة إسلام معوض على دائرة الـ 18 من مرمى فريقه إثر حدوث اصطدام بينه وزميله بالفريق حارس المرمى لكنه لم يتحرك وقتها.

وبعيون وخبرة رجل التحكيم المصري لم يتردد التونسي لحظة في إيقاف المباراة بعد شعوره وقتها بخطورة إصابة اللاعب لحظة سقوطه في الملعب ولم ينتظر تدخل الجهاز الطبي لزعيم الفلاحين لفحص اللاعب بل توجه نحوه فحركه على جانبه فرأى صعوبة حالة اللاعب بحدوث تحول في عينيه، وخروج سوائل بيضاء من الفم فاكتشف بلع اللاعب لسانه وعلى وشك مفارقته للحياة.

تخلى التونسي عن تكليفاته التحكيمية وتحول إلى طبيب معالج في لحظة بعدما اكتشف بلع اللاعب لسانه فاستطاع فتح فكيه وشد لسانه من أجل استرداد اللاعب لوعيه فلحق طبيب فريق القناة الأقرب للحكم وقتها وعاونه فيما فعله ونزل بعدهم الجهاز الطبي لزعيم الفلاحين للتعامل مع حالة اللاعب.

وعقب ذلك وجه الحكم رجال الأمن بدخول سيارة الإسعاف للملعب داخل نادي غزل المحلة لنقل اللاعب للمستشفى ليستكمل علاجه وسط متابعة من الحكم مع الجهاز الإداري للفريق بشأن الأطمئنان على حالة اللاعب.

جاء التصرف الإنساني الذي فعله الحكم أحمد التونسي سببًا ونجاحًا نحو إنقاذ اللاعب من الموت المحقق داخل المستطيل الأخضر الأمر الذي جعل إدارة نادي غزل المحلة تصدر بيانًا حول تلك الأحداث موجهة الشكر للحكم ولجنة الحكام.

وفي السياق أصدرت منطقة الإسكندرية لكرة القدم بيانًا وجهت فيه الشكر للحكم الشاب أحمد التونسي عما فعله تجاه الموقف المأساوي للاعب فيما كرم الكابتن حسن إسماعيل، المدير التنفيذي للمنطقة الحكم بمقر المنطقة.

وقالت المنطقة في بيانها إن فرع الإسكندرية ينظم الدورات الطبية للإسعافات الأولية بصفة دورية عن طريق الدكتور علاء رشاد، رئيس اللجنة الطبية لجميع عناصر اللعبة من مدربين وحكام ولاعبين لمواجهة أى ظروف طارئة تحدث أثناء المباريات.