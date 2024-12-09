جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال

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كتب ـ محمد الميموني:

نشرت حسابات النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي جلسة تصوير رسمية لفريقه قبل السفر إلى قطر؛ لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال.

وظهر لاعبو الفريق خلال الجلسة مع كآس نصف العالم (أفريقيا، آسيا ،المحيط الهادي).

وذيلت حسابات الأهلي الصور بتعليق:"الأبطال جاهزون لاستكمال الرحلة في كأس الإنتركونتننتال".

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي الفائز من مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، لمواجهته في نصف نهائي إنتركونتيننتال يوم 14 ديسمبر الجاري.

يذكر أن الأهلي فاز على العين الإماراتي بنتيجة 3ـ0 خلال المباراة التي جمعتهما في نهائي كآس القارات الثلاثة.