لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

0 0
17:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:45

برايتون

جميع المباريات

إعلان

"مرتبك من أول دقيقة".. نادي المنصورة يكشف أسباب توتر مباراة المقاولون واعتداء شاهين على المدرب

07:56 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تحدث مدير الكرة بنادي المنصورة، شريف أبو العزم، عن الأسباب التي أدت إلى توتر مباراة الفريق مع المقاولون العرب، واعتداء اللاعب أحمد شاهين على مدربه علاء نوح.

وقال أبو العزم في تصريحات خاصة "لمصراوي": "خلينا نتكلم عن سبب الاحتقان والواقعة اللي حصلت في ماتش المقاولون العرب".

وأضاف: "الاحتقان بدأ بتعيين طاقم تحكيم من منطقة القاهرة، والحكم مرتبك من أول دقيقة، وفي أول دقيقة دخل فينا جول من كرة ثابتة واضح جدا أنها أوفسايد، والناس كلها في الأستوديو التحليلي اتكلموا عليها".

وواصل: "وده خلى فيه ارتباك في التشكيل واللاعيبة، والدنيا اتقلبت طبعا كدا يعتبر بدأنا الماتش خسرانين فرق هدف، لو العكس اللي حصل كنا نقول ماشي، نادي المقاولون هيعرف يعوض، لكن احنا بنمر بظروف صعبة ومش حمل أخطاء تحكيمية".

وأوضح: "باقي الشوط الأول ضيعنا فرص مؤكدة، 3 أهداف منهم كورة طالعة من على الخط، وتسديدة شالها محمود أبو السعود، بعدها سجلوا الجول التاني من هجمة مرتدة فيها توفيق كبير جدا".

واختتم: "كابتن نوح نزل أحمد شاهين ولاعب كمان، بعدها شاف أن أحمد مش بيضغط كويس ومش بينفذ اللي مطلوب منه".

تلقى نادي المنصورة الخسارة بثلاثية دون رد أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات دوري المحترفين المصري.

اقرأ أيضًا:

"دخل وخرج في 10 دقائق".. لاعب المنصورة يعتدي على مدربه في مباراة المقاولون (صور وفيديو)

شقيق لاعب المنصورة لـ "مصراوي": أخويا دخل المستشفى.. وأسف لكابتن علاء نوح

اعتداء لاعب المنصورة على مدربه أحمد شاهين لاعب المنصورة علاء نوح مدرب المنصورة مباراة المنصورة والمقاولون اعتداء شاهين على المدرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جلسة التصوير الرسمية للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس الإنتركونتيننتال

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة