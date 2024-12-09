"مرتبك من أول دقيقة".. نادي المنصورة يكشف أسباب توتر مباراة المقاولون واعتداء شاهين على المدرب

كتب - محمد القرش:

تحدث مدير الكرة بنادي المنصورة، شريف أبو العزم، عن الأسباب التي أدت إلى توتر مباراة الفريق مع المقاولون العرب، واعتداء اللاعب أحمد شاهين على مدربه علاء نوح.

وقال أبو العزم في تصريحات خاصة "لمصراوي": "خلينا نتكلم عن سبب الاحتقان والواقعة اللي حصلت في ماتش المقاولون العرب".

وأضاف: "الاحتقان بدأ بتعيين طاقم تحكيم من منطقة القاهرة، والحكم مرتبك من أول دقيقة، وفي أول دقيقة دخل فينا جول من كرة ثابتة واضح جدا أنها أوفسايد، والناس كلها في الأستوديو التحليلي اتكلموا عليها".

وواصل: "وده خلى فيه ارتباك في التشكيل واللاعيبة، والدنيا اتقلبت طبعا كدا يعتبر بدأنا الماتش خسرانين فرق هدف، لو العكس اللي حصل كنا نقول ماشي، نادي المقاولون هيعرف يعوض، لكن احنا بنمر بظروف صعبة ومش حمل أخطاء تحكيمية".

وأوضح: "باقي الشوط الأول ضيعنا فرص مؤكدة، 3 أهداف منهم كورة طالعة من على الخط، وتسديدة شالها محمود أبو السعود، بعدها سجلوا الجول التاني من هجمة مرتدة فيها توفيق كبير جدا".

واختتم: "كابتن نوح نزل أحمد شاهين ولاعب كمان، بعدها شاف أن أحمد مش بيضغط كويس ومش بينفذ اللي مطلوب منه".

تلقى نادي المنصورة الخسارة بثلاثية دون رد أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات دوري المحترفين المصري.

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