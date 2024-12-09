بعد اعتدائه على المدرب.. أول قرار من نادي المنصورة تجاه أحمد شاهين
كتب - محمد القرش:
أعلن مدير الكرة بنادي المنصورة، شريف أبو العزم، عن أول قرار للجهاز الفني تجاه اللاعب أحمد شاهين، بعد اعتدائه على مدرب الفريق.
وقال أبو العزم في تصريحات خاصة "لمصراوي": اللي عمله أحمد أمر مرفوض ومحدش يقبل بيه نهائي".
وأضاف: "الولد عنده غيرة كبيرة على النادي واللي بيحصل في الفترة الأخيرة من مشاكل، وكان عايز يكمل الماتش عشان يحاول يعدل النتيجة".
وأوضح: "تم منع أحمد من المشاركة في التدريبات الجماعية فورا مع تحويله للتحقيق الذي سيُجرى غدا الثلاثاء".
واختتم: "بعد التحقيق، سيتم كتابة مذكرة وتقرير ورفعهما إلى مجلس إدارة نادي المنصورة، لإتخاذ الإجراء النهائي ضد اللاعب".
يُذكر أن نادي المنصور يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 3 نقاط، بينما تصدر المقاولون جدول المسابقة برصيد 26 نقطة.
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