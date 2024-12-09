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"زاوية جديدة من الملعب".. 10 صور ترصد واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه

07:53 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 10 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 10 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 10 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 10 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 10 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 10 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 10 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
  • عرض 10 صورة
    واقعة اعتداء لاعب المنصورة على مدربه
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كتب ـ محمد الميموني:

شهدت مباراة المنصورة والمقاولون واقعة مؤسفة باعتداء لاعب الفريق الأول أحمد شاهين على المدير الفني لفريقه علاء نوح.

الواقعة جاءت اعتراضًا من اللاعب على قرار استبداله بعد مرور 10 دقائق من مشاركته لينفجر عضبًا.

يذكر أن فريق المنصورة قد خسر المباراة أمام المقاولون العرب بنتيجة 3ـ0 ضمن منافسات دوري المحترفين بالقسم الثاني .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة للواقعة من الملعب يمكنكم الاطلاع عليها بمشاهدة الألبوم أعلاه:

اعتداء لاعب المنصورة على مدربه مباراة المنصورة والمقاولون علاء نوح مدرب المنصورة أحمد شاهين لاعب المنصورة
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