"حرام ده عنده 19 سنة".. شقيق أحمد شاهين يدافع عنه بعد تعديه على مدرب الفريق

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كتبت - نهى خورشيد

علق محمد شاهين شقيق أحمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة على واقعة تعديه على علاء نوح المدير الفنى؛ بعد قرار استبداله في مباراة المقاولون العرب.

وكتب شقيقه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أولا أنا بتاسف لكابتن علاء نوح المحترم علي اللى حصل من أحمد بس حضرتك عارف ومتأكد حب أحمد وغيرته على فريق بلده المنصورة".

وأضاف:"وهو أكثر لاعب شايل الهم والقرف اللى من أول السنة وحضرتك عارف الضغوط اللى هو فيها من كل حاجه وتعب اخويا ووالدتي دي لوحدها ضغوط وحضرتك أنت خسران 3 اه ده قرارك وأنت حر".

وأتم حديثه:"بس حضرتك جيت على أحمد كتير من أول ما حضرتك مسكت الفرقة وأخيراً أنا بتأسف لجمهور المنصورة والكورة المصرية كلها ده لاعب عنده 19 سنة حرام كل الضغوط دي من الإعلام والصفحات وكل الناس بجد حرام...".

وفي نفس السياق، أعلن أحمد شاهين قبل قليل اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد هذه الواقعة.

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