مدير كرة نادي المنصورة يكشف "لمصراوي" نص حديثه مع شاهين قبل الاعتداء على المدرب

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كتب - محمد القرش:

كشف مدير الكرة بنادي المنصورة، شريف أبو العزم، نص حديثه مع لاعب الفريق أحمد شاهين قبل اعتدائه على المدرب علاء نوح.

وقال أبو العزم في تصريحات خاصة "لمصراوي": "بعد ما خرج روحت عليه وقولتله خلاص ديه وجهة نظر المدرب حتى لو كانت غلط، وإحنا لازم نحترم وجهة نظره، وحتى لو ده حقك مينفعش نظهر بشكل وحش والماتش مُذاع".

وعن حديثه مع اللاعب، أضاف: "بعدين نتكلم في الموضوع ده، عدي الموضوع يا أحمد وهنتكلم مع كابتن علاء ونقوله أنك مخدش فرصتك ولعبت 5 دقايق بس".

واختتم مدير الكرة: "لكن ظروف الماتش والنادي صعبة جدًا، واللاعب من قطاع الناشئين وعنده غيرة كبيرة على النادي وشايف الصعوبات اللي بنمر بيها".

وخسر فريق المنصورة بثلاثية نظيفة على يد نظيره المقاولون العرب خلال المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات دوري المحترفين.

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